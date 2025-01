Na tussenstops in Hasselt, Westerlo en Mol komt VITOpolis naar Roeselare. Dat is de reizende duurzaamheidsexpo die burgers toont wat duurzaamheid betekent in ons dagelijks leven. Een extra is de waterbelevingscontainer die bedrijven en terreinbeheerders toont hoe ze samen winst kunnen halen uit water.