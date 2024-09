Het nieuwe gebouw van 30.000 vierkante meter moet een pareltje worden van duurzaamheid. Nickolas Vulsteke, Vulsteke Industriegebouwen: “Dat is een combinatie van verschillende factoren. Het is de globale aanpak waarmee we dit project realiseren. Dat zit vervat in de breeam-certificatie. Dat is een uitgestippeld traject. Het zit niet enkel in de kraan, of in de materialen, of in het voortraject, maar in het volledige plaatje.”