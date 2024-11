Lieven Vanassche, landbouwer uit Diksmuide: “Tot op vandaag hebben we nog niks gezien van het rampenfonds. We hebben dat allemaal zelf moeten dragen.” Dat was één van de alarmerende berichten die twee weken geleden in ons nieuws te horen was. Berichten van landbouwers uit de Westhoek die nog niet uitbetaald zijn, na de zware overstromingen van vorig jaar. Hoe zit het nu eigenlijk, wilde Maxim Veyts weten. Maxim Veyts (Vooruit), Vlaams parlementslid: “In het regeerakkoord staat dat er werk wordt gemaakt van een vereenvoudigde en versnelde procedure bij het Vlaams Rampenfonds zodat slachtoffers sneller uitbetaald kunnen worden. Ik heb hierover een simpele vraag aan de minister. Welke maatregelen nam hij ondertussen om werk te maken van die vereenvoudigde en versnelde procedure? Wat is op dit moment de stand van zaken op het vlak van de uitbetalingen?”