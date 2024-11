De felle regen zorgt vanmorgen hier en daar voor gevaarlijke situaties op de weg. Zo waarschuwt de politie voor grote waterplassen in de buurt van Hoog-Kortrijk. Het is opletten geblazen voor wie daar voorbij moet. Door het slechte weer en de drukte is er in heel Vlaanderen al heel wat file. Rond 8 uur is alles samen al zo'n 300 kilometer file geteld, zegt het Verkeerscentrum.