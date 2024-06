1 op 2 Vlamingen voelt zich soms eenzaam. Door een gebrek aan sociaal vangnet, problemen op werk of school, afkomst, gender, een beperking of een ziekte. Ze voelen zich niet gezien, begrepen of aanvaard. En daar wil De Warmste Week iets aan doen. Daarom vlamt De Warmste Week dit jaar tegen eenzaamheid, zodat iedereen zich verbonden voelt.

VRT-ambassadeurs Francisco Schuster, Eva De Roo, Manu Van Acker en Dara Oguntubi roepen heel Vlaanderen op om warme projecten in te dienen rond dit thema. De geselecteerde projecten steunen kan vanaf dit najaar.