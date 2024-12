Maureen Vanherberghen (MNM): "Wauw! Mijn eerste keer als presentator van De Warmste Week en ik ben echt overdonderd door de warmte en solidariteit die ik in Brugge en bij uitbreiding in heel Vlaanderen gevoeld heb. De bijzondere verhalen van actievoerders en bezoekers raakten me recht in het hart. Dankzij al die warme actievoerders kunnen alle 276 projecten ook effectief gerealiseerd worden. Allemaal samen kunnen we iets betekenen tegen eenzaamheid. Nu en elke andere dag van het jaar. En zo voelen we De Warmste Week het hele jaar door."