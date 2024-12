Wandelclub De Colliemolen heeft gisteren met 44 wandelaars van Staden naar Brugge gewandeld, een tocht van bijna veertig kilometer. Het einddoel was 't Zand in Brugge om zo hun ingezamelde geld voor De Warmste Week af te geven. Na een hele dag stappen, kwamen ze rond 18u aan in Brugge.

Iedereen volbracht de wandeltocht, maar het weer was niet echt ideaal. "We hebben geen enkele persoon die uitgevallen is of met blaren zit. Het is natuurlijk niet het beste weer, maar we zijn toch content dat het niet stroomt", vertelt Dirk Vandeweghe van De Colliemolen.

De wandelclub is begaan met de inzet van De Warmste Week dit jaar, de strijd tegen eenzaamheid. Daarom wordt in 22025 het lidmaatschap van de club gratis voor dertigers, waardoor mensen in een vriendengroep opgenomen worden en niet vereenzamen. Uiteindelijk kon de club een cheque van 2000 euro overhandigen aan de Warmste Week.