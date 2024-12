Van Brugge, over Kortrijk, naar Gent en dan weer terug naar ’t Zand. Dat is het parcours dat een 40-tal atleten met een beperking in 24 uur afleggen. Onder hen ook atleet Jeroen Belien. Hij legt de 172 kilometer af in een rolstoel.

“Ik heb nog nooit meer dan 84 kilometer gedaan, maar hopelijk lukt de uitdaging. Ik heb toch veel getraind de laatste maanden, dus ik ben er helemaal klaar voor”, vertelt Jeroen.