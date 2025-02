Karel had het pad Te Araroa al gewandeld, twaalf jaar geleden. Het doel nu was 100 kilometer per dag afleggen, maar dat lukte niet altijd.

"Dat je in een rivierbedding moet wandelen kilometers aan een stuk. In de rivier zelf is de begroeiing te dicht en het pad is dan de rivier. Het kan zijn dat je in tropisch regenwoud moet lopen. Dat gaat constant op en neer. Dat zijn boomwortels, modder tot je knieën diep. Waar je absoluut niet kan lopen."