Karel Sabbe uit Anzegem heeft zijn wereldrecord beet. Hij liep 3000 kilometer in amper 32 dagen. In januari begon hij met het pad Te Araroa, dat van het noorden tot het zuiden van Nieuw-Zeeland loopt. Rond de middag kwam hij aan in Bluff en zo brak hij het record. Het oude record stond op 49 dagen, Sabbe deed het in 31 dagen 19 uur en 39 minuten.