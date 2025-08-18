© Instagram Matthieu Bonne
Bredenaar Matthieu Bonne heeft de finish bereikt van de ‘Jungle Challenge’, een extreme expeditie van 130 kilometer door de beruchte Darién-jungle in Panama. Vorige week vrijdag begon hij aan zijn tocht, samen met ultrasporter Kurt Alderweireldt, ex-Special Force Fly en Kamp Waes-deelnemer Dries Borstlap.
'Voeten kapot'
Op sociale media post Matthieu Bonne vanmorgen een foto van de finish. En ook een foto van zijn voeten die er heel gehavend uit zien.
‘Mijn voeten zijn kapot’, schrijft hij. ‘Pijn is tijdelijk. Finishen is voor altijd’.
Andy Debo