Sport
Bredene

Mat­thieu Bon­ne & vrien­den halen finish van extre­me jun­gle-tocht in Panama

Bonne1

© Instagram Matthieu Bonne

Bredenaar Matthieu Bonne heeft de finish bereikt van de ‘Jungle Challenge’, een extreme expeditie van 130 kilometer door de beruchte Darién-jungle in Panama. Vorige week vrijdag begon hij aan zijn tocht, samen met ultrasporter Kurt Alderweireldt, ex-Special Force Fly en Kamp Waes-deelnemer Dries Borstlap.

De fysieke uitdaging is niet zonder risico, want de expeditie van 130 km is een tocht door een van de meest onherbergzame gebieden ter wereld. In de Darién-jungle zijn nauwelijks wandelpaden en er bevinden zich wilde dieren, giftige planten en gewapende bendes.

Matthieu Bonne en Team Belgium
Nieuws

Bredenaar Matthieu Bonne halfweg in zijn tocht door de Darién Jungle
Bonne3

'Voeten kapot'

Op sociale media post Matthieu Bonne vanmorgen een foto van de finish. En ook een foto van zijn voeten die er heel gehavend uit zien. 

‘Mijn voeten zijn kapot’, schrijft hij. ‘Pijn is tijdelijk. Finishen is voor altijd’.

Bonne2
