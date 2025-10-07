Ultrasporter Matthieu Bonne uit Bredene lanceert een nieuwe uitdaging. Kinderarmoedebestrijding krijgt een sportieve boost met de Pelicano Challenge. Bonne is ambassadeur van Pelicano, dat zich inzet tegen kinderarmoede.
Deelnemers verbinden bijvoorbeeld een marathon, fietstocht of hike aan een fondsenwervende actie en betrekken sponsors en supporters. De opbrengst gaat rechtstreeks naar structurele steun voor kinderen in armoede in België.
Wie zich vóór eind maart registreert, maakt kans om samen met Matthieu Bonne zijn of haar uitdaging aan te gaan.
Steun tegen kinderarmoede
Pelicano ondersteunt vandaag 1.431 kinderen via langdurige financiële hulp in samenwerking met scholen en OCMW’s. Elke actie moet bijdragen aan meer gelijke kansen en toekomstperspectief voor kwetsbare kinderen.