De recordpoging begon vandaag om 14:00 en zal exact een week duren. Om het record te behalen moet hij zo'n 19 uur per dag zwemmen.

Bonne koppelt zijn recordpoging aan een goed doel. Als ambassadeur van Pelicano wil hij zoveel mogelijk geld inzamelen voor kinderen die opgroeien in armoede. Bezoekers kunnen tijdens de recordweek een zwembaan sponsoren en zelfs mee zwemmen naast Bonne. Voor 10 euro kunnen deelnemers dagelijks tussen 17 en 21 uur een baan reserveren ten voordele van de organisatie.