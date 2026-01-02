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Bredene Brugge

Mat­thieu Bon­ne start van­daag een nieu­we wereld­re­cord­po­ging: 360 kilo­me­ter zwemmen

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Ultrasporter Matthieu Bonne uit Bredene start vandaag aan een nieuwe wereldrecordpoging. Hij wil in het zwembad van Brugge zeven dagen lang onafgebroken zwemmen en zo het officiële wereldrecord verbeteren. Het huidige record bedraagt 358 kilometer, Bonne wil daar twee kilometer bovenop doen.

De recordpoging begon vandaag om 14:00 en zal exact een week duren. Om het record te behalen moet hij zo'n 19 uur per dag zwemmen. 

Bonne koppelt zijn recordpoging aan een goed doel. Als ambassadeur van Pelicano wil hij zoveel mogelijk geld inzamelen voor kinderen die opgroeien in armoede. Bezoekers kunnen tijdens de recordweek een zwembaan sponsoren en zelfs mee zwemmen naast Bonne. Voor 10 euro kunnen deelnemers dagelijks tussen 17 en 21 uur een baan reserveren ten voordele van de organisatie.

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Niels Jonckheere
Matthieu Bonne

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