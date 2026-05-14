Matthieu Bonne mikt op wereldrecord van 360 kilometer zwemmen in Brugge voor strijd tegen kinderarmoede
Ultra-atleet Matthieu Bonne waagt zich volgende maand aan een nieuwe extreme uitdaging. In zwembad LAGO Brugge Olympia wil hij zeven dagen lang zwemmen en zo het wereldrecord ‘7 Day Pool Swim’ verbreken. De recordpoging staat ook in het teken van de strijd tegen kinderarmoede.
"Dit wordt zonder twijfel één van de zwaarste uitdagingen uit mijn carrière"
Van 21 juni om 14 uur tot 28 juni om 14 uur wil Matthieu Bonne in Brugge maar liefst 360 kilometer zwemmen in zeven dagen tijd. Daarmee wil hij het huidige wereldrecord van 358 kilometer verbeteren. Om dat doel te bereiken zal hij gemiddeld 19 uur per dag in het water liggen.
"Dit wordt zonder twijfel één van de zwaarste uitdagingen uit mijn carrière", zegt Bonne. "Zeven dagen leven op het ritme van mijn zwemslagen, met een constante fysieke belasting en amper herstel, vraagt enorm veel van lichaam én hoofd."
Voor goed doel
De Brugse ultra-atleet koppelt zijn recordpoging aan een goed doel. Als ambassadeur van Pelicano wil hij zoveel mogelijk geld inzamelen voor kinderen die opgroeien in armoede. Bezoekers kunnen tijdens de recordweek een zwembaan sponsoren en zelfs mee zwemmen naast Bonne. Voor 10 euro kunnen deelnemers dagelijks tussen 17 en 21 uur een baan reserveren ten voordele van de organisatie.
"Dat Matthieu zijn uitzonderlijke sportieve talent inzet om aandacht te vragen voor kinderarmoede betekent enorm veel voor ons", zegt Leendert van Hulle van Pelicano. "Dankzij zulke initiatieven kunnen we nog meer kinderen structureel ondersteunen."
Publiek welkom
Ook LAGO Brugge Olympia schaart zich volledig achter de uitdaging. Bonne werkt er al elf jaar als redder. Het zwembad onderzoekt daarom tijdelijke aangepaste openingsuren om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deel te nemen aan de actie.
"Wat Matthieu doet is uitzonderlijk, niet alleen sportief maar ook menselijk", zegt algemeen directeur Diether Thielemans van LAGO. "Dat hij dit koppelt aan de strijd tegen kinderarmoede maakt het verhaal nog krachtiger."
Het publiek kan de volledige recordpoging live volgen en Bonne tijdens de hele week aanmoedigen langs de badrand.