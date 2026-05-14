Van 21 juni om 14 uur tot 28 juni om 14 uur wil Matthieu Bonne in Brugge maar liefst 360 kilometer zwemmen in zeven dagen tijd. Daarmee wil hij het huidige wereldrecord van 358 kilometer verbeteren. Om dat doel te bereiken zal hij gemiddeld 19 uur per dag in het water liggen.

"Dit wordt zonder twijfel één van de zwaarste uitdagingen uit mijn carrière", zegt Bonne. "Zeven dagen leven op het ritme van mijn zwemslagen, met een constante fysieke belasting en amper herstel, vraagt enorm veel van lichaam én hoofd."