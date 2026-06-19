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Sport
Bredene Brugge

Mat­thieu Bon­ne zit op sche­ma om wereld­re­cord 7 day pool swim te verbreken

Bonne zwemrecord

Matthieu Bonne zit op schema voor het wereldrecord 7 day pool swim. Dat meldt zijn team dinsdagavond. Bonne heeft dinsdagmorgen de kaap van 100 kilometer gerond en zwemt zelfs met een kleine marge op zijn schema. Onder meer zwemmer Pieter Timmers kwam Bonne al een hart onder de riem steken.

De recordpoging van Bonne ging zondag om 14 uur van start in het Lago Olympia-zwembad in Brugge en eindigt exact een week later. Om het record te verbreken zal de ultrasporter zo'n 19 uur per dag in het water doorbrengen. Hij neemt enkel korte pauzes voor voeding, medische controles en korte slaapmomenten. 

Na enkele dagen is Bonne nog steeds op schema. Hij haalde de grens van 100 kilometer dinsdagmorgen en is goed op weg om het record te breken. Heel wat supporters kwamen hem de afgelopen dagen al steunen in het zwembad. Ook zwemmer Pieter Timmers kwam al een stukje meezwemmen als blijk van steun. 

Matthieu Bonne
Sport

Matthieu Bonne start vandaag een nieuwe wereldrecordpoging: 360 kilometer zwemmen

De motivatie is groot en de steun van het publiek doet Matthieu enorm veel deugd."

Team Matthieu Bonne

"Ondanks enkele kleine kwaaltjes die horen bij zo'n extreme uitdaging, blijft Matthieu vastberaden en gefocust verder zwemmen", klinkt het bij zijn team. "De motivatie is groot en de steun van het publiek doet hem enorm veel deugd."

Belga
Zwemmen Matthieu Bonne Recordpoging

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