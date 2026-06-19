De recordpoging van Bonne ging zondag om 14 uur van start in het Lago Olympia-zwembad in Brugge en eindigt exact een week later. Om het record te verbreken zal de ultrasporter zo'n 19 uur per dag in het water doorbrengen. Hij neemt enkel korte pauzes voor voeding, medische controles en korte slaapmomenten.



Na enkele dagen is Bonne nog steeds op schema. Hij haalde de grens van 100 kilometer dinsdagmorgen en is goed op weg om het record te breken. Heel wat supporters kwamen hem de afgelopen dagen al steunen in het zwembad. Ook zwemmer Pieter Timmers kwam al een stukje meezwemmen als blijk van steun.