De fysieke uitdaging is niet zonder risico, want de expeditie van 130km is een tocht door een van de meest onherbergzame gebieden ter wereld. In de Darién-jungle zijn nauwelijks wandelpaden en er bevinden zich wilde dieren, giftige planten en gewapende bendes.

Op sociale media spreekt Bonne over een steil en meedogenloos terrein met diepe modder. Naast de tropische hitte kreeg het viertal van ‘Team Belgium’ al zware stortbuien over zich heen. In het moerasachtige gebied zitten bovendien heel wat spinnen, slangen en krokodillen. Toch wandelen de vier een stevige 12 uur per dag.