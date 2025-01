Karel Sabbe is momenteel in Nieuw-Zeeland bezig aan een recordpoging om het wandelpad de Te Araroa zo snel mogelijk af te lopen. 3.000 km van noord naar zuid en dat wil hij graag in 30 dagen afleggen.



Vandaag, op dag 13 en na gemiddeld 100 km per dag, kreeg Karel een enorme boost. Nadat z’n vrouw Emma is aangekomen in Nieuw-Zeeland, kwam ook Joren Biebuyck aangewandeld.