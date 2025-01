Anzegemnaar en tandarts Karel Sabbe is vandaag naar Nieuw-Zeeland vertrokken om The Long Path Way af te leggen, een trail van 3000km in een erg gevarieerd landschap. "Nieuw-Zeeland is zoals velen weten een prachtig land, maar daar kan je echt op dat ene pad langs vulkanen lopen, door tropisch regenwoud, op parelwitte stranden, langs gletsjers, je komt er echt vanalles tegen", aldus Sabbe.

Sabbe zal ook een stuk van 120km noodgedwongen moeten kajakken. "Op het moment dat ik start met het kajakken ben ik al zo'n tien dagen 100 km per dag aan het lopen, dus dat wordt best een grote uitdaging om dan stil te gaan zitten in een kajak", verklaart hij.

Dat allemaal maakt het nog uitdagender dan de trail van Mexico naar Canada, die 4200 km liep hij anderhalf jaar geleden in een recordtijd. De Anzegemnaar is ook de eerste Belg ooit die binnen de tijd de Barkley Marathons in de VS liep. Intussen kijkt hij nu al uit naar de zomer, dan loopt hij een dagwedstrijd van 170 km rond de Mont-Blanc.