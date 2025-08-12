Na zijn wereldrecord op de 48-uursloop eerder dit jaar is Matthieu Bonne klaar voor een volgende uitdaging. Op zaterdag 18 oktober neemt Bonne deel aan het wereldkampioenschap 24-uursloop in Albi, in het zuiden van Frankrijk. De wedstrijd vindt plaats op een geijkt parcours rond het atletiekstadion. Het huidige wereldrecord op 24 uur staat sinds 2022 op naam van Aleksandr Sorokin, met een afstand van 319,61 kilometer. Bonne bereidt zich sinds de zomer voor op de nieuwe uitdaging en wil daarmee het record verbreken.

De wedstrijd start zaterdag 18 oktober om 10.00 uur en loopt door tot zondagochtend. Bonne zal worden begeleid door zijn vaste supportteam en medisch personeel. Zijn recordpoging is opnieuw live te volgen via sociale media en live tracking.