Evariest Callens bereikte dinsdag rond 15 uur de finish van de Transpyrenea, een van de zwaarste ultratrails ter wereld. De wedstrijd telt 900 kilometer en 75.000 hoogtemeters. Callens legde het traject af in 11 dagen en 3 uur, een recordtijd.

De West-Vlaming startte als concurrent van Sangé Sherpa uit Nepal, maar na vier dagen besloten de twee samen verder te lopen. Aan de finish volgde een emotioneel moment: Callens vroeg er zijn vriendin ten huwelijk.