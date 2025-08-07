33°C
Ultra­lo­per Eva­ri­est Cal­l­ens uit Heu­le wint Trans­py­re­nea in record­tijd: 11 dagen en 3 uur voor 900 km

Evariest Callens (31) uit Heule heeft de Transpyrenea gewonnen, een loodzware trailrun van 900 kilometer door de Pyreneeën. Hij finishte na 11 dagen en 3 uur, samen met de Nepalese ultraloper Sangé Sherpa. Het duo zette daarmee een nieuw record neer. Aan de finish volgde nog een verrassend moment: Callens vroeg zijn vriendin ten huwelijk.

Evariest Callens bereikte dinsdag rond 15 uur de finish van de Transpyrenea, een van de zwaarste ultratrails ter wereld. De wedstrijd telt 900 kilometer en 75.000 hoogtemeters. Callens legde het traject af in 11 dagen en 3 uur, een recordtijd.

De West-Vlaming startte als concurrent van Sangé Sherpa uit Nepal, maar na vier dagen besloten de twee samen verder te lopen. Aan de finish volgde een emotioneel moment: Callens vroeg er zijn vriendin ten huwelijk.

Volgende uitdaging: Legends Slam

De ultraloper is niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar liep hij de SwissPeak 700, goed voor 700 kilometer, en hij nam al deel aan wedstrijden van 300 tot 400 kilometer. Volgende zomer plant Callens opnieuw een buitenlands avontuur. Maar eerst staat in België de Legends Slam op het programma, vier extreem zware ultratrails.

