Marie-Christine Dehille is één van de 220 gasten die in De Schelpe in Oostende genoot van een uitgebreid feestmenu. Het was de start van een fijne kerst in alle Oostendse ontmoetingscentra voor wie er deze dagen alleen voor staat. “Mijn buurvrouw Annelies heeft mij ingeschreven omdat ik alleen ben. Mijn mama is gestorven negen maanden geleden. Dat doet mij enorm veel pijn, zij woonde bij mij. Ik heb haar verzorgd tot aan haar dood. Ik heb veel familieleden. Maar je bent alleen, je wordt nergens gevraagd.”