Zo’n 9.000 kinderen en jongeren staan op de wachtlijst voor hulp. Toch blijft het systeem overeind, vooral dankzij de veerkracht van hulpverleners. Dat engagement staat centraal in de voorstelling 'De Hyenalaan'. Ze geeft een gezicht aan mensen die zich in allerlei bochten wringen om kinderen in complexe situaties toch te helpen.

Engagement

Tom Ternest: “Dat is het voornaamste dat we proberen te vertellen: het engagement van mensen die in de zorg werken. De veerkracht die ze hebben is onwaarschijnlijk. En ik hoop om op het einde van de voorstelling mensen naar huis te sturen met dat gevoel.”

‘De Hyenalaan’ schetst de chaotische realiteit van de jeugdzorg. Protocollen worden soms overboord gegooid, simpelweg omdat het niet anders kan om kinderen en jongeren in nood te helpen. Maar volgens de makers is dat op lange termijn niet houdbaar. Marlies Tack: “De druk op de hulpverleners is zwaar, ook zij staan op de rand om uit te vallen. Doordat er zoveel uitval is, staat heel de zorgsector onder druk.”

