Nieuws
Kortrijk

De Hyenalaan’ geeft gezicht aan hulp­ver­le­ners in de jeugdzorg

Vier theatermakers hebben een voorstelling over de jeugdzorg gemaakt. Gisteravond ging 'De Hyenalaan' in première in Theater Antigone in Kortrijk.

Zo’n 9.000 kinderen en jongeren staan op de wachtlijst voor hulp. Toch blijft het systeem overeind, vooral dankzij de veerkracht van hulpverleners. Dat engagement staat centraal in de voorstelling 'De Hyenalaan'. Ze geeft een gezicht aan mensen die zich in allerlei bochten wringen om kinderen in complexe situaties toch te helpen. 

Engagement

Tom Ternest: “Dat is het voornaamste dat we proberen te vertellen: het engagement van mensen die in de zorg werken. De veerkracht die ze hebben is onwaarschijnlijk. En ik hoop om op het einde van de voorstelling mensen naar huis te sturen met dat gevoel.”

‘De Hyenalaan’ schetst de chaotische realiteit van de jeugdzorg. Protocollen worden soms overboord gegooid, simpelweg omdat het niet anders kan om kinderen en jongeren in nood te helpen. Maar volgens de makers is dat op lange termijn niet houdbaar. Marlies Tack: “De druk op de hulpverleners is zwaar, ook zij staan op de rand om uit te vallen. Doordat er zoveel uitval is, staat heel de zorgsector onder druk.”

"De veerkracht die mensen in de jeugdzorg hebben is onwaarschijnlijk."

Tom Ternest

Verbinding

Toch is het geen zwaarmoedig stuk dat het publiek overspoelt met ellende. Integendeel, de voorstelling wil ook verbinden. Silke Thorrez: “Het is ook een uitnodiging naar iedereen. Kijk links en rechts, naar uw buur. Praat met iemand. We kunnen zoveel doen voor mekaar, zonder dat die wachtlijsten nodig zijn. Ik denk dat dit ook een mooie boodschap is van die voorstelling.”

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Welzijn Bijzondere Jeugdzorg

