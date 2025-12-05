Billie-Louise & Winter Vlaminck: “Het verhaal ging voor mij over een reus die iedereen hielp en die kreeg plots een beetje dementie en die vergat ook de namen van sommige mensen.”

Het verhaal van reus Alois is voor Billie-Louise en haar broer Winter heel herkenbaar. Hun grootmoeder was één van de 215.000 Belgen die met dementie kampt. Het luisterverhaal van de krimpende reus moet de ziekte op kindermaat uitleggen.

Belangrijk voor iedereen: "Hoe ga je ermee om?"

De ziekte zorgt dan ook vaak voor een zekere afstand. Gudrun Callewaert, Het Ventiel: “Dementie zorgt heel vaak voor een kloof, niet alleen tussen generaties, maar tussen mensen in het algemeen omdat men vaak niet weet hoe men moet omgaan met mensen met dementie. En als je hoort: die persoon of die persoon heeft dementie, is dat soms van hoe ga ik daar mee om. En daarom is het belangrijk voor alle generaties, want hoe ga je om met een opa zonder dementie, hoe ga je om met een opa of oma met dementie? Gewoon zoals je omgaat met alle mensen, vanuit je hart, vanuit je buik, met heel veel warmte, heel veel liefde."

Het verhaal van Reus Alois leek in Kortrijk alvast aan te slaan.