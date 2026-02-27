Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een familielid of een vriend die hulp nodig heeft. Heel vaak ook vrijwillig. Harelbeke gaat hen nu beter ondersteunen. Lynn Callewaert, schepen voor Welzijn en voorzitter zorgbedrijf Harelbeke: “Wij starten binnenkort met mantelzorgcafés. Dat zijn ontmoetingsplekken waar mensen een thema voorgesteld krijgen door erkende mantelzorgverenigingen. Dat gaat bijvoorbeeld over zelfzorg voor de mantelzorger. Hoe blijf ik die draagkracht hebben? Hoe hou ik het vol? Welke ondersteuning is er mogelijk hier in Harelbeke, maar ook binnen Vlaanderen en federaal? Welke ondersteuning is er voor de mantelzorger?”

Samen sterker

Colin Casier uit Harelbeke is mantelzorger voor zijn vrouw. Hij is blij dat er zulke mantelzorgcafés komen. Colin Casier, mantelzorger: “Samen vorm je een sterker blok. En niet iedereen wordt geconfronteerd met dezelfde behoefte om hulp, om ondersteuning, de nood aan… Dat verschilt van persoon tot persoon. En op die manier kun je de dingen die je doet in het dagelijkse leven als mantelzorger delen. En je kunt ook iets opsteken van elkaar.”