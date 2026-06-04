CD&V waarschuwt voor “ongezien capaciteitstekort” in woonzorgcentra
In bijna 9 op de 10 woonzorgcentra in Vlaanderen is er een wachtlijst. In de helft van de woonzorgcentra moeten nieuwe bewoners zelfs een wachttijd doorlopen tussen 3 maanden en 1 jaar. Dat blijkt uit een bevraging van CD&V bij 292 Vlaamse woonzorgcentra.
Voorts geeft maar 1 op de 3 woonzorgcentra aan dat ze geloven dat hun capaciteit zeker wel of eerder wel zal volstaan om tegemoet te komen aan de stijgende vraag. Volgens Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers dreigt er een "ongezien capaciteitstekort". Zij dringt bij bevoegd minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit) aan om in te grijpen.
Belga
Ben Storme