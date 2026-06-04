Voorts geeft maar 1 op de 3 woonzorgcentra aan dat ze geloven dat hun capaciteit zeker wel of eerder wel zal volstaan om tegemoet te komen aan de stijgende vraag. Volgens Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers dreigt er een "ongezien capaciteitstekort". Zij dringt bij bevoegd minister van Welzijn Caroline Gennez (Vooruit) aan om in te grijpen.