Het is de broer van Julie die het trieste nieuws op sociale media bekend maakt. Julie had een kwaadaardige bottumor die niet meer te genezen viel. In november vorig jaar zette het meisje haar schouders nog onder ‘de boom vol hoop’ in Blankenberge. Zo’n 6.000 gehaakte vierkantjes vormden samen een grote, kleurrijke boom. Via een QR-code konden bezoekers een bijdrage leveren aan Kom op tegen Kanker.