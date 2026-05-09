14°C
Aanmelden
Nieuws
Wingene

Win­ge­ne ont­vangt 1250 fiet­sers voor Kom op tegen Kanker

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Wingene zijn vanmiddag meer dan duizend fietsers toegekomen die deelnemen aan de 1000km voor Kom op tegen Kanker. De gemeente is één van de vier middagsteden. Vanuit Mechelen worden vier dagen lang ritten gereden. Deelnemende teams zamelen op voorhand minstens 5.500 euro in die rechtstreeks naar kankeronderzoek gaat.

In totaal nemen 1250 fietsers deel. Sommigen doen de heenrit, andere de terugrit, al zijn er ook renners die beide ritten rijden. VRT-nieuwsanker Goedele Wachters is meter van de 1000 km. Ze rijdt zelf voor de tiende keer mee.“Ik zeg altijd dat ik niet slim genoeg ben om zelf een oplossing te bedenken voor kanker, maar ik kan wel fietsen, dus laat mij dat maar doen om ervoor te zorgen dat die andere slimme mensen oplossingen kunnen bedenken”, vertelt Goedele Wachters.

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Kate Baert

kate.baert@focus-wtv.be

Kate Baert
Victor Peeters
Kom op tegen Kanker

Meest gelezen

Bloedprocessie
Nieuws

Herbekijk de Heilig Bloedprocessie in Brugge
Getuigen Yaro
Nieuws

Politie zoekt opnieuw getuigen Gentse vechtpartij waarbij Yaro (18) levensgevaarlijk gewond raakte
Auto in beslag genomen
Nieuws

Auto in beslag genomen in Kortrijk die al enkele dagen voor veel overlast zorgde

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Politie grensleie politiewagen

Grote zoekactie naar vermiste man uit Harelbeke
Schermafbeelding 2026 05 16 om 12 23 42

In de nacht, door slecht weer en op limiet van benzinetank: helikoptermissie voor donororgaan levert Defensie prijs op
IMG 5965

Begin aanleg nieuw kunstgrasveld ter waarde van 625.000 euro in Wielsbeke
Gold star

Gold Star Mothers bezoeken Amerikaanse militaire begraafplaats Flanders Field: "heilige grond"
Grote hoeveelheid van verboden pesticidestof gemeten in Grote Kemmelbeek in Westhoek: "Geen gevaar voor drinkwater, wel voor natuur"

Grote hoeveelheid van verboden pesticidestof in Grote Kemmelbeek in Westhoek: "Geen gevaar voor drinkwater, wel voor natuur"
Julie Hendrickx Devos Rerum Novarum Beweging net

Rerum Novarum in Oostende: oproep tot sociaal beleid en respect in debat
Aanmelden