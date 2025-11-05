Kleurrijke lapjesboom in Blankenberge steunt Kom op tegen Kanker
In het centrum van Blankenberge staat sinds vandaag een opvallende boom vol gehaakte lapjes. De ‘lapjesboom’ is een eerbetoon aan Julie Aneca, een 21-jarige jongedame die ongeneeslijk ziek is, en vormt het startpunt van een grote crowdfundingactie voor Kom op tegen Kanker.
Passanten in Blankenberge kunnen er de komende weken niet naast kijken: een 9 meter hoge boom, volledig bedekt met kleurrijke gehaakte lapjes, siert het stadscentrum. Het kunstwerk telt ruim 6.000 ‘granny squares’ en werd door honderden vrijwilligers voorbereid.
“Het is prachtig. Het is echt wel de moeite waard om eens te komen kijken”, zegt Nathalie Dobbels, een van de initiatiefnemers van de actie, de Granny Square Challenge Blankenberge.
Eerbetoon aan Julie
De boom is een eerbetoon aan Julie Aneca, een jong meisje uit Blankenberge dat zelf vecht tegen kanker. “Julie zet ook haar schouders onder onze actie voor Kom op tegen Kanker. Helaas zijn er nog veel mensen die de strijd tegen deze ziekte voeren, en sommigen hebben dierbaren verloren”, aldus Dobbels.
Het kunstwerk nodigt bezoekers uit om even stil te staan, een praatje te maken en tegelijkertijd kankeronderzoek te steunen. Vrijdag is er een officieel openingsmoment, waarbij geïnteresseerden via een QR-code rechtstreeks een bijdrage kunnen leveren aan Kom op tegen Kanker.