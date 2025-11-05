Passanten in Blankenberge kunnen er de komende weken niet naast kijken: een 9 meter hoge boom, volledig bedekt met kleurrijke gehaakte lapjes, siert het stadscentrum. Het kunstwerk telt ruim 6.000 ‘granny squares’ en werd door honderden vrijwilligers voorbereid.

“Het is prachtig. Het is echt wel de moeite waard om eens te komen kijken”, zegt Nathalie Dobbels, een van de initiatiefnemers van de actie, de Granny Square Challenge Blankenberge.