Waregem

Ware­gem Koer­se: tien­dui­zen­den bezoe­kers aan Gaver­beek voor paar­den, hoe­den en veel sfeer

In Waregem zijn tienduizenden mensen samengekomen op de Hippodroom voor Waregem Koerse, de hoogdag van het jaar. Het is het grootste paardenevenement van ons land. De wereldtop van de paardensport tekent present voor een namiddag spektakel van het hoogste niveau. Tijdens één van de eerste races kwam een paard met jockey zwaar ten val. Waregem Koerse is live te volgen op Focus & WTV vanaf 15u55: op tv en online!

Duizenden bezoekers komen de wedstrijden bekijken, een gokje wagen en een pint of glas champagne drinken. Opvallend zijn de dames met hoeden die uiteraard ook nu niet ontbreken op Waregem Koerse.

Prijzenpot van half miljoen euro

Maar Waregem Koerse draait in de eerste plaats om topsport. Voor het eerst bedraagt de prijzenpot een half miljoen euro, mede dankzij de steun van de UAE President’s Cup. “Dat plaatst ons naast grote evenementen in Rusland, Saudi-Arabië en Amerika,” zegt Bram Vandewalle van Waregem Koerse. “Het is een erkenning met internationale uitstraling, en dat trekt topjockeys aan.”

De Grote Steeple Chase van Vlaanderen belooft opnieuw spannend te worden. De nummers één en twee van vorig jaar, Placenet en Gino des Dunes, staan opnieuw aan de start. “Trainer Patrice Quinton is uit op revanche,” klinkt het bij de organisatie. “Hij won in 2021, werd vorig jaar tweede, en mikt nu weer op de overwinning.”

Naast de paardenrennen blijft ook de 'charity run' een publiekstrekker. Bekende namen als Georges-Louis Bouchez, Nicky Nuyens en Andy Peelman nemen dit jaar plaats in de sulky’s.

Sport

Waregem maakt zich op voor hoogdag van de paardensport

Valpartij tijdens eerste races

Tijdens één van de eerste wedstrijden is een paard met jockey zwaar ten val gekomen. Hulpverleners boden de eerste zorgen.

Valpartij waregem koerse 2

KIJK: Veel volk & hoeden aan de Gaverbeek:

Live te bekijken op Focus & WTV

Focus & WTV zenden Waregem Koerse live uit vanaf 15u55! Ann-Sofie Sabbe is uw gastvrouw.

