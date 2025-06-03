Duizenden bezoekers komen de wedstrijden bekijken, een gokje wagen en een pint of glas champagne drinken. Opvallend zijn de dames met hoeden die uiteraard ook nu niet ontbreken op Waregem Koerse.

Prijzenpot van half miljoen euro

Maar Waregem Koerse draait in de eerste plaats om topsport. Voor het eerst bedraagt de prijzenpot een half miljoen euro, mede dankzij de steun van de UAE President’s Cup. “Dat plaatst ons naast grote evenementen in Rusland, Saudi-Arabië en Amerika,” zegt Bram Vandewalle van Waregem Koerse. “Het is een erkenning met internationale uitstraling, en dat trekt topjockeys aan.”

De Grote Steeple Chase van Vlaanderen belooft opnieuw spannend te worden. De nummers één en twee van vorig jaar, Placenet en Gino des Dunes, staan opnieuw aan de start. “Trainer Patrice Quinton is uit op revanche,” klinkt het bij de organisatie. “Hij won in 2021, werd vorig jaar tweede, en mikt nu weer op de overwinning.”

Naast de paardenrennen blijft ook de 'charity run' een publiekstrekker. Bekende namen als Georges-Louis Bouchez, Nicky Nuyens en Andy Peelman nemen dit jaar plaats in de sulky’s.