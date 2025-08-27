Morgen verwacht Waregem opnieuw meer dan 30.000 bezoekers voor Waregem Koerse. Het paardensportevenement is niet alleen een sportieve hoogdag, maar ook een vaste afspraak voor een gezellige afsluiter van de zomer. Vandaag werd de hippodroom klaargestoomd voor de ontvangst.
Op de hippodroom van Waregem leggen organisatoren en medewerkers de laatste hand aan de voorbereidingen. Alles moet tiptop in orde zijn voor de duizenden bezoekers, onder wie ook meer dan 6.000 VIP’s.
Al 45 jaar zorgt Catering Verkindere voor de hapjes en drankjes. “Niet gemakkelijk om steeds voldoende mensen te vinden, maar voor velen is dit een traditie,” zegt Guido Verkindere. “We merken wel dat er minder alcohol wordt gedronken. 0,0% compenseert niet alles, en dat voel je ook aan de sfeer: mensen gaan sneller naar huis.”
Prijzenpot van half miljoen euro
Maar Waregem Koerse draait in de eerste plaats om topsport. Voor het eerst bedraagt de prijzenpot een half miljoen euro, mede dankzij de steun van de UAE President’s Cup. “Dat plaatst ons naast grote evenementen in Rusland, Saudi-Arabië en Amerika,” zegt Bram Vandewalle van Waregem Koerse. “Het is een erkenning met internationale uitstraling, en dat trekt topjockeys aan.”
De Grote Steeple Chase van Vlaanderen belooft opnieuw spannend te worden. De nummers één en twee van vorig jaar, Placenet en Gino des Dunes, staan opnieuw aan de start. “Trainer Patrice Quinton is uit op revanche,” klinkt het bij de organisatie. “Hij won in 2021, werd vorig jaar tweede, en mikt nu weer op de overwinning.”
Naast de paardenrennen blijft ook de 'charity run' een publiekstrekker. Bekende namen als Georges-Louis Bouchez, Nicky Nuyens en Andy Peelman nemen dit jaar plaats in de sulky’s.
Focus & WTV zenden dinsdag 2 september Waregem Koerse live uit vanaf 15u55!