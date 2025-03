Eerder had de raadkamer haar al vrijgelaten onder dezelfde voorwaarden, op vraag van haar advocaat. Het parket tekende beroep aan tegen die beslissing.

De feiten speelden zich af op nieuwjaarsdag in de woonwijk Kouterpark. Nicolaas V. een man van 36 jaar oud werd dood aangetroffen in zijn appartement in de Granietstraat. De vrouw en haar ex-vriend woonden tegenover elkaar.