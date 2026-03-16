De feiten speelden zich op vrijdag 29 mei om 23.50 uur af aan de tramhalte op het Marie-Joséplein in Oostende. In een tramhokje kwam het tot een discussie tussen de verdachte en een onbekende man. Een andere 35-jarige man kwam tussenbeide, waarna de verdachte zich tegen hem keerde. Vervolgens werd het slachtoffer zelfs aangevallen en bedreigd met een mes. De dertiger werd niet geraakt door het mes en liep dus geen verwondingen op.

De verdachte moest vrijdagochtend in Brugge voor de raadkamer verschijnen. De raadkamer oordeelde dat de 35-jarige man in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.