Aanmelden
Nieuws
Oostende

Der­ti­ger blijft in cel voor moord­po­ging in Oostende

Raadkamer

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 35-jarige man met een maand verlengd op verdenking van moordpoging. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen vrijdag. De verdachte ging zijn slachtoffer in Oostende met een mes te lijf.

De feiten speelden zich op vrijdag 29 mei om 23.50 uur af aan de tramhalte op het Marie-Joséplein in Oostende. In een tramhokje kwam het tot een discussie tussen de verdachte en een onbekende man. Een andere 35-jarige man kwam tussenbeide, waarna de verdachte zich tegen hem keerde. Vervolgens werd het slachtoffer zelfs aangevallen en bedreigd met een mes. De dertiger werd niet geraakt door het mes en liep dus geen verwondingen op.

De verdachte moest vrijdagochtend in Brugge voor de raadkamer verschijnen. De raadkamer oordeelde dat de 35-jarige man in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.

260529 Oostende collage
Nieuws

Parket zoekt getuigen van steekpartij in Oostende
Belga
Moordpoging Raadkamer

Meest gelezen

Ongeval Moorsele2
Nieuws
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Heuvelland moto ongeval
Nieuws

Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter
Een automobilist liet het leven bij een ongeval op de e403 in ardooie
Nieuws

Bestuurder komt om bij zwaar ongeval met brugpijler langs E403 in Ardooie

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Moordpoging oma blankenberge

Grootmoeder vrij onder voorwaarden voor moordpoging op kleinzoon in Blankenberge
Aardappelboer Chris (47) uit Waardamme, die dochtertjes vermoordde, zocht vanuit de cel huurmoordenaar om ex-vrouw te vermoorden

Landbouwer die twee dochtertjes vermoordde, verschijnt in september voor Assisen
Verdachten moord Zeebrugge

Ook dertiger blijft in de cel voor moord in Zeebrugge
Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord nadat ze kleinzoon (7 maanden) probeerde te doden in Blankenberge
Update

Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord op kleinzoon (7 maanden) in Blankenberge
Moordpoging De Haan

Veertiger riskeert internering voor moordpoging op haar dochters
Vrouwelijke cipier (53) uit Wingene aangehouden voor poging tot moord nadat ze man (63) thuis messteek gaf

Vrouwelijke cipier (53) uit Wingene aangehouden voor poging tot moord nadat ze man (63) thuis messteek gaf
Aanmelden