Op vrijdag 29 mei werd rond 23.50 uur een 35-jarige man aangevallen en bedreigd met een mes, ter hoogte van de tramhalte aan het Marie-Joséplein in Oostende. Het slachtoffer was tussengekomen bij een discussie tussen de verdachte en een onbekende man, waarbij de verdachte zich vervolgens tegen hem keerde.

Belangrijke getuigen



De verdachte is aangehouden, maar de politie is op zoek naar enkele belangrijke getuigen om de juiste omstandigheden van de feiten te kunnen kaderen.

De onbekende man die rechts in het tramhokje zat en met wie de verdachte een discussie is begonnen. De man had een boodschappentrolley bij zich.

De twee oudere dames die op de bank zaten in het tramhokje en alles hebben zien gebeuren.

Ook een groepje jongeren en twee jonge mannen waren aanwezig op het Marie-Joséplein op het ogenblik van de feiten. Mogelijk hebben zij bijkomende informatie.

De onderzoekers doen ook een oproep naar alle personen die aanwezig waren op de plaats van de feiten tijdens de discussie, het handgemeen en/of de steekpartij om zich te melden bij de politie.

Contactgegevens

Was u één van de getuigen of hebt u meer informatie, neem dan contact op met de onderzoekers via opsporingen@police.belgium.eu.

U kan ook getuigen via het gratis nummer van de politie 0800 30 300.

U kan het bericht nalezen op www.politie.be