Blankenberge

Oma (68) aan­ge­hou­den op ver­den­king van poging tot moord op klein­zoon (7 maan­den) in Blankenberge

De vrouw (68), die donderdagvoormiddag haar kleinzoontje van 7 maanden probeerde om het leven te brengen bij haar thuis in Blankenberge, is aangehouden op verdenking van poging tot moord. Dat heeft de onderzoeksrechter in Brugge beslist. Bij het steekincident liepen zowel de vrouw als de baby verwondingen op, maar ze verkeren niet in levensgevaar.

De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke kreeg donderdag rond 11.30 uur een oproep binnen voor een steekincident in de Oudengemse Laan in Blankenberge. In de woning werd een 68-jarige vrouw en haar kleinzoontje (7 maanden) aangetroffen. De vrouw zou psychische problemen hebben. Ze werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar waren volgens het parket niet in levensgevaar. 

Poging tot moord

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft meteen een gerechtelijk onderzoek gevorderd onder leiding van een onderzoeksrechter. Het labo is ter plaatse gekomen om sporenonderzoek uit te voeren. "Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident is volop aan de gang", meldt het parket West-Vlaanderen. Voorlopig wou het parket geen verder commentaar kwijt.

De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 68-jarige vrouw vrijdag aangehouden op verdenking van poging tot moord. De vrouw verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge, die zal beslissen over haar verdere aanhouding.

Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord nadat ze kleinzoon (7 maanden) probeerde te doden in Blankenberge
Meest gelezen

Ongeval E403 laadbak Moorsele
Nieuws
Update

E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert
Militaire basis Lombardsijde
Nieuws

Kazerne Lombardsijde wordt één van de grootste militaire kwartieren in West-Vlaanderen
ongeval zandvoorde
Nieuws
Update

Man (22) uit Ieper overleden bij zwaar ongeval in Zandvoorde, vrouw (28) raakt lichtgewond

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

De O mens - nieuwe partij Oostende

Bouwgroep Versluys uit Oostende sleept voormalig schepen Yves Miroir voor de rechter
Ronde van Brugge Wouter Mouton
Update

Brugse klimaatactivist Wouter Mouton (48) aangehouden voor valpartij tijdens Ronde van Brugge
Untitled Project 18

Dader (31) van kruisboogmoord in Schuiferskapelle, stapt uit het leven
Ronde van Brugge Wouter Mouton

Ronde van Brugge : Ook Sport Vlaanderen stelt zich burgerlijke partij tegen klimaatactivist
Geen apart onderzoek naar echte dader van brand op bus met Barcelona-fans

Geen apart onderzoek naar echte dader van brand op bus met Barcelona-fans
Drugbeleid

Brugge heeft nieuw en uitgebreid drugbeleidsplan
