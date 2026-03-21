De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke kreeg donderdag rond 11.30 uur een oproep binnen voor een steekincident in de Oudengemse Laan in Blankenberge. In de woning werd een 68-jarige vrouw en haar kleinzoontje (7 maanden) aangetroffen. De vrouw zou psychische problemen hebben. Ze werden gewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar waren volgens het parket niet in levensgevaar.

Poging tot moord

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft meteen een gerechtelijk onderzoek gevorderd onder leiding van een onderzoeksrechter. Het labo is ter plaatse gekomen om sporenonderzoek uit te voeren. "Het onderzoek naar de omstandigheden van het incident is volop aan de gang", meldt het parket West-Vlaanderen. Voorlopig wou het parket geen verder commentaar kwijt.

De onderzoeksrechter in Brugge heeft de 68-jarige vrouw vrijdag aangehouden op verdenking van poging tot moord. De vrouw verschijnt dinsdag voor de raadkamer in Brugge, die zal beslissen over haar verdere aanhouding.