De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke kreeg op 26 maart rond 11.30 uur een oproep voor een steekincident in de Oudengemse Laan in Blankenberge. In de woning werden een 68-jarige vrouw en een zeven maanden oude baby aangetroffen. Het bleek te gaan om een grootmoeder en haar kleinzoon. Ze werden allebei gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerden volgens het parket niet in levensgevaar.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter gevorderd. Het labo ging ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de vrouw met psychische problemen na de feiten op haar kleinzoon geprobeerd zou hebben om zichzelf van het leven te beroven. De Brugse onderzoeksrechter besliste om de zestiger aan te houden op verdenking van poging tot moord.