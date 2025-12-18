25°C
Aanmelden
Nieuws
Blankenberge

Groot­moe­der vrij onder voor­waar­den voor moord­po­ging op klein­zoon in Blankenberge

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In het onderzoek naar de moordpoging op haar zeven maanden oude kleinzoon is een 68-jarige vrouw door de Brugse onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten. Dat bevestigt haar advocaat. De verdachte is ondertussen opgenomen in een psychiatrisch centrum.

De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke kreeg op 26 maart rond 11.30 uur een oproep voor een steekincident in de Oudengemse Laan in Blankenberge. In de woning werden een 68-jarige vrouw en een zeven maanden oude baby aangetroffen. Het bleek te gaan om een grootmoeder en haar kleinzoon. Ze werden allebei gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerden volgens het parket niet in levensgevaar.

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter gevorderd. Het labo ging ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de vrouw met psychische problemen na de feiten op haar kleinzoon geprobeerd zou hebben om zichzelf van het leven te beroven. De Brugse onderzoeksrechter besliste om de zestiger aan te houden op verdenking van poging tot moord.

Opgenomen in psychiatrisch centrum

De raadkamer in Brugge oordeelde op 28 april opnieuw dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moest blijven. Haar advocaat Stijn Leliaert legde toen al uit dat zijn cliënte snel opgenomen zou kunnen worden, met het oog op gepaste begeleiding. De psychiatrische problematiek van de grootmoeder zou immers een cruciale rol in de feiten gespeeld hebben. Enkele dagen geleden heeft de onderzoeksrechter haar inderdaad onder voorwaarden vrijgelaten. De verdachte werd onmiddellijk opgenomen in een psychiatrisch centrum. Over een eventuele internering zal de raadkamer zich in principe later nog moeten buigen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.

Belga
Moordpoging

Meest gelezen

Ongeval Trein Torhout
Nieuws
Update

Fietser overleden na aanrijding door trein aan spoorwegovergang met Sneppestraat in Torhout
Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Nieuws
Update

Man (24) zwaargewond en vrouw (20) lichtgewond na klap tegen boom in Helkijn
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Aardappelboer Chris (47) uit Waardamme, die dochtertjes vermoordde, zocht vanuit de cel huurmoordenaar om ex-vrouw te vermoorden

Landbouwer die twee dochtertjes vermoordde, verschijnt in september voor Assisen
Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord nadat ze kleinzoon (7 maanden) probeerde te doden in Blankenberge
Update

Oma (68) aangehouden op verdenking van poging tot moord op kleinzoon (7 maanden) in Blankenberge
Moordpoging De Haan

Veertiger riskeert internering voor moordpoging op haar dochters
Vrouwelijke cipier (53) uit Wingene aangehouden voor poging tot moord nadat ze man (63) thuis messteek gaf

Vrouwelijke cipier (53) uit Wingene aangehouden voor poging tot moord nadat ze man (63) thuis messteek gaf
Raadkamer

Pleegde de verkrachter van Kortrijk al eerder zedenfeiten? "Mogelijk 2 of 3 andere aanrandingen of verkrachtingen"
Verkrachtingblur 2025 12 17 153744 sbhv
Update

Verkrachting Kortrijk: man ook aangehouden voor moordpoging
Aanmelden