Grootmoeder vrij onder voorwaarden voor moordpoging op kleinzoon in Blankenberge
In het onderzoek naar de moordpoging op haar zeven maanden oude kleinzoon is een 68-jarige vrouw door de Brugse onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten. Dat bevestigt haar advocaat. De verdachte is ondertussen opgenomen in een psychiatrisch centrum.
De lokale politie van de zone Blankenberge/Zuienkerke kreeg op 26 maart rond 11.30 uur een oproep voor een steekincident in de Oudengemse Laan in Blankenberge. In de woning werden een 68-jarige vrouw en een zeven maanden oude baby aangetroffen. Het bleek te gaan om een grootmoeder en haar kleinzoon. Ze werden allebei gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerden volgens het parket niet in levensgevaar.
De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter gevorderd. Het labo ging ter plaatse om sporenonderzoek uit te voeren. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de vrouw met psychische problemen na de feiten op haar kleinzoon geprobeerd zou hebben om zichzelf van het leven te beroven. De Brugse onderzoeksrechter besliste om de zestiger aan te houden op verdenking van poging tot moord.
Opgenomen in psychiatrisch centrum
De raadkamer in Brugge oordeelde op 28 april opnieuw dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moest blijven. Haar advocaat Stijn Leliaert legde toen al uit dat zijn cliënte snel opgenomen zou kunnen worden, met het oog op gepaste begeleiding. De psychiatrische problematiek van de grootmoeder zou immers een cruciale rol in de feiten gespeeld hebben. Enkele dagen geleden heeft de onderzoeksrechter haar inderdaad onder voorwaarden vrijgelaten. De verdachte werd onmiddellijk opgenomen in een psychiatrisch centrum. Over een eventuele internering zal de raadkamer zich in principe later nog moeten buigen.
Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.