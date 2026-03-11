Vrou­we­lij­ke cipier (53) uit Win­ge­ne aan­ge­hou­den voor poging tot moord nadat ze man (63) thuis mes­steek gaf

In Wingene is een vrouwelijke cipier (53) opgepakt voor de moordpoging op een man (63). Ze stak hem bij haar thuis neer met een mes. De zestiger werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel. 

De feiten gebeurden in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens het Nieuwsblad is ze zelf cipier in de halfopen gevangenis van Ruiselede (Wingene). De onderzoeksrechter heeft haar na verhoor aangehouden voor poging tot moord. Ze zit nu in de gevangenis van Brugge. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding van het incident is. Het slachtoffer en de verdachten woonden op hetzelfde adres. 

De redactie
Meest gelezen

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47)
Nieuws
Update

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47) afgelopen
Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting

Lees ook

135 BB LINKS wintergloedmiddag

Geen lichtjeswandeling meer, maar wel twee nieuwe evenementen tijdens Wintergloed
File

File op E17 na ongeval in Deerlijk, ongeval op E403 ondertussen afgehandeld
Geen treinen tussen Oudenaarde en Kortrijk nadat vrachtwagen zich vastrijdt op overweg
Update

Treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk hervat nadat vrachtwagen zich vastrijdt op overweg
Kindervriend 1

Centrum De Kindervriend zet deuren open voor Dag van de Zorg en viert zeventigjarig bestaan
2021-02-12 00:00:00 - Kortrijk krijgt eerste lading elektrische bussen van De Lijn

Vier op tien bussen rijden maandag niet door staking: "Ik werk hier ongeveer 30 jaar en ik heb dat nog nooit meegemaakt."
Brand Kortrijk

Twee gewonden bij brand in appartementsgebouw in Kortrijk
