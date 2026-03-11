De feiten gebeurden in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens het Nieuwsblad is ze zelf cipier in de halfopen gevangenis van Ruiselede (Wingene). De onderzoeksrechter heeft haar na verhoor aangehouden voor poging tot moord. Ze zit nu in de gevangenis van Brugge. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding van het incident is. Het slachtoffer en de verdachten woonden op hetzelfde adres.