Vrouwelijke cipier (53) uit Wingene aangehouden voor poging tot moord nadat ze man (63) thuis messteek gaf
In Wingene is een vrouwelijke cipier (53) opgepakt voor de moordpoging op een man (63). Ze stak hem bij haar thuis neer met een mes. De zestiger werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel.
De feiten gebeurden in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens het Nieuwsblad is ze zelf cipier in de halfopen gevangenis van Ruiselede (Wingene). De onderzoeksrechter heeft haar na verhoor aangehouden voor poging tot moord. Ze zit nu in de gevangenis van Brugge. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding van het incident is. Het slachtoffer en de verdachten woonden op hetzelfde adres.
