Het zou opgevallen zijn dat de inzittenden geen gordel droegen. Uiteindelijk bleek dat B. mogelijk opzettelijk tegen de verlichtingspaal reed. In die omstandigheden werd ze door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van dubbele moordpoging.

Geestesstoornis

Een gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de verdachte aan een geestesstoornis lijdt. Door een verstoord realiteitsbesef raakte het gezin geïsoleerd en zou de Nederlandse geen uitweg meer gezien hebben. Het risico zou beperkt kunnen worden door het innemen van medicatie. In die omstandigheden werd B. op 11 maart 2025 onder voorwaarden vrijgelaten. Door een probleem met haar verplichte begeleiding zat ze in de zomer wel opnieuw een week in de gevangenis.

“Geen gevaar meer”

Op basis van het verslag van de gerechtspsychiater zal het parket aan de raadkamer vragen om de verdachte te interneren. Volgens haar advocaat Lawrence Taillaert vormt B. dankzij haar behandeling echter geen gevaar meer voor de maatschappij. Daarnaast zou ze ook steeds vaker weer contact hebben met haar dochters. De verdediging vroeg woensdagmiddag met succes om de zaak uit te stellen, met het oog op een verslag van haar behandelend psychiater. De raadkamer zal zich op 22 april over de zaak buigen.