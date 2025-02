De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van de crash te onderzoeken. Het zou onder andere opgevallen zijn dat de inzittenden geen gordel droegen. Uiteindelijk bleek dat de vrouw mogelijk opzettelijk tegen de verlichtingspaal reed.

In die omstandigheden werd ze door het parket voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste vrijdag om haar aan te houden op verdenking van dubbele moordpoging. De raadkamer in Brugge zal dinsdagochtend oordelen of ze al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.