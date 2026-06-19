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De Haan Brugge

Vrouw (53) blijft aan­ge­hou­den na over­lij­den part­ner in De Haan

Raadkamer Brugge

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 53-jarige vrouw uit De Haan met een maand verlengd op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Dat bevestigt haar advocate. Bij een dodelijke aanrijding kwam haar 56-jarige partner maandagavond in De Haan om het leven.

Het incident deed zich maandag rond 22 uur voor langs de Wenduinesteenweg in De Haan. In de buurt van Center Parcs ontdekte een voorbijganger op straat het lichaam van een man. De 56-jarige man uit Antwerpen werd in onduidelijke omstandigheden aangereden door een voertuig, maar van dat voertuig was er op dat moment geen spoor. L.V. overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Autopsie

De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige en een wetsdokter aangesteld om de aanrijding te onderzoeken. Beide experten kwamen in de loop van de nacht ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De wetsdokter zou dinsdag ook een autopsie uitvoeren, maar over de resultaten werd nog niet gecommuniceerd. Daarnaast vorderde het parket ook een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter.

Standpunt verdachte niet bekend

Vrij snel kwam de partner van het slachtoffer als verdachte in het vizier van de speurders. Na verhoor werd de 53-jarige vrouw uit De Haan voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste woensdagnamiddag om N.V. aan te houden op verdenking van doodslag en vluchtmisdrijf. Vrijdagochtend oordeelde de raadkamer dat de verdachte minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. Over het standpunt van N.V. is er voorlopig nog niets bekend. Haar advocate Emma Declerck wilde ook na de zitting van de raadkamer niets kwijt over de inhoud van het dossier.

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