Het ongeval gebeurde rond tien uur gisteravond in de Wenduinesteenweg in De Haan. Een auto reed de man van 56 uit Antwerpen aan. De man overleed ter plaatse. Het parket stelde een verkeersdeskundige en een wetsdokter aan. Zij kwamen vannacht nog de eerste vaststellingen doen. Er is ook een onderzoeksrechter gevorderd.

Later vandaag volgt nog een autopsie op het lichaam van het slachtoffer. De omstandigheden van het overlijden zijn nog onduidelijk.