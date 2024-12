In eerste instantie was het onduidelijk hoe Martine V. precies om het leven was gekomen. Daarom werd vrijdagmiddag een autopsie uitgevoerd. Over de resultaten van die lijkschouwing werd door het parket niet gecommuniceerd. Het lichaam van het slachtoffer zou echter meerdere blauwe plekken vertoond hebben. Volgens de wetsdokter zou het niet om een natuurlijk overlijden gaan.

De Brugse onderzoeksrechter besliste om Koen V. aan te houden op verdenking van moord. Tijdens zijn verhoor benadrukte de verdachte dat hij zijn huisgenote niet vermoord heeft. Naar eigen zeggen heeft hij Martine V. levenloos aangetroffen in de zetel. De Brugse raadkamer oordeelde dinsdagochtend dat de veertiger minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.