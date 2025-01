Het gaat om de ex-vriendin van het slachtoffer, Nicolaas V. Een man van 36 jaar oud die eergisteren, kort na de middag, dood aangetroffen is in zijn appartement in de Granietstraat. Het parket had vrij snel al zijn ex-vriendin als verdachte aangeduid. Ze is zijn buurvrouw met wie hij enkele jaren een relatie had. De vrouw van 33 is nu ook officieel aangehouden op verdenking van moord.