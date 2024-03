De rechtbank heeft beide beklaagden vrijgesproken voor verschillende andere zedenfeiten. "Zo is er vrijspraak voor verschillende tenlasteleggingen van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid. Deze vrijspraken zijn vooral gebeurd ten aanzien van personen die ouder zijn dan 16 jaar. In deze concrete gevallen ging het om seksuele betrekkingen, met toestemming en zonder enig geweld, dwang of bedreiging."

"Deze feiten waren onder het toen geldende oude strafrecht niet strafbaar," zegt justitie. "Bij andere minderjarigen vond er geen fysieke ontmoeting met seksuele betrekkingen plaats. De online ontmoeting of het louter reageren op een advertentie werd niet beschouwd als het stellen van een seksuele handeling of aanranding van de eerbaarheid. Beide beklaagden zijn voor deze beweerde feiten vrijgesproken."