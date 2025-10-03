Hore­ca­baas uit Blan­ken­ber­ge ver­dacht van zeden­fei­ten met minderjarigen

Blankenberge

Een 34-jarige horecabaas uit Blankenberge wordt verdacht van zedenfeiten op minderjarigen. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De verdachte werd in oktober 2025 aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter, maar staat sinds januari onder elektronisch toezicht.

De bal ging aan het rollen toen de 14-jarige stiefdochter van de verdachte verontrustend gedrag begon te stellen. Uiteindelijk zou ze toegegeven hebben dat ze seksueel misbruikt werd door haar stiefvader. Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter om de Blankenbergenaar aan te houden op verdenking van zedenfeiten.

Verder onderzoek wees uit dat de verdachte mogelijk nog slachtoffers gemaakt zou hebben. Op zijn gsm vonden de speurders bijvoorbeeld een filmpje van hoe de dertiger ook zijn partner zou verkrachten. Ten slotte zou de verdachte volgens HLN mogelijk nog twee 14-jarige meisjes misbruikt hebben.

Verderwerken met enkelband

Naar aanleiding van de berichtgeving bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen de 34-jarige man uit Blankenberge. 

"De man werd in oktober 2025 aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge op verdenking van onder meer zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen."

Parket West-Vlaanderen

Sinds januari 2026 zit de verdachte zijn voorhechtenis met een enkelband uit en zou hij opnieuw in zijn horecazaak opduiken. "De man staat momenteel onder elektronisch toezicht en oefent zijn beroepsactiviteiten verder uit", reageert het parket.

Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten

Lees ook

Hotelschool ter duinen koksijde

Leerkracht Ter Duinen, verdacht van zedenfeiten, is vrij onder voorwaarden
Hotelschool ter duinen koksijde

Leerkracht hotelschool Ter Duinen blijft in cel voor zedenfeiten
Rechtbank Brugge

Medewerker van Brugse school blijft in de cel voor zedenfeiten
Hotelschool ter duinen koksijde

Leerkracht Ter Duinen blijft in de cel voor zedenfeiten met minderjarige
Rechtbank brugge 2025 05 02 105725 fjux
Update

Zes jaar cel geëist voor ex-leerkracht uit Bredene wegens zedenfeiten op middelbare school
Wonderwijs 02

Medewerker buitengewoon onderwijs Brugge aangehouden voor zedenfeiten
