Horecabaas uit Blankenberge verdacht van zedenfeiten met minderjarigen
© Belga
Een 34-jarige horecabaas uit Blankenberge wordt verdacht van zedenfeiten op minderjarigen. Dat bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen. De verdachte werd in oktober 2025 aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter, maar staat sinds januari onder elektronisch toezicht.
De bal ging aan het rollen toen de 14-jarige stiefdochter van de verdachte verontrustend gedrag begon te stellen. Uiteindelijk zou ze toegegeven hebben dat ze seksueel misbruikt werd door haar stiefvader. Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter om de Blankenbergenaar aan te houden op verdenking van zedenfeiten.
Verder onderzoek wees uit dat de verdachte mogelijk nog slachtoffers gemaakt zou hebben. Op zijn gsm vonden de speurders bijvoorbeeld een filmpje van hoe de dertiger ook zijn partner zou verkrachten. Ten slotte zou de verdachte volgens HLN mogelijk nog twee 14-jarige meisjes misbruikt hebben.
Verderwerken met enkelband
Naar aanleiding van de berichtgeving bevestigt de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen de 34-jarige man uit Blankenberge.
"De man werd in oktober 2025 aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge op verdenking van onder meer zedenfeiten ten aanzien van minderjarigen."
Sinds januari 2026 zit de verdachte zijn voorhechtenis met een enkelband uit en zou hij opnieuw in zijn horecazaak opduiken. "De man staat momenteel onder elektronisch toezicht en oefent zijn beroepsactiviteiten verder uit", reageert het parket.