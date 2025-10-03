De bal ging aan het rollen toen de 14-jarige stiefdochter van de verdachte verontrustend gedrag begon te stellen. Uiteindelijk zou ze toegegeven hebben dat ze seksueel misbruikt werd door haar stiefvader. Na verhoor besliste de Brugse onderzoeksrechter om de Blankenbergenaar aan te houden op verdenking van zedenfeiten.

Verder onderzoek wees uit dat de verdachte mogelijk nog slachtoffers gemaakt zou hebben. Op zijn gsm vonden de speurders bijvoorbeeld een filmpje van hoe de dertiger ook zijn partner zou verkrachten. Ten slotte zou de verdachte volgens HLN mogelijk nog twee 14-jarige meisjes misbruikt hebben.

