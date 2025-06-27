De 44-jarige man uit Oost-Vlaanderen zit in de cel omdat hij tijdens een schoolactiviteit te ver zou gegaan zijn met een leerling.

Van de raadkamer in Oudenaarde mocht de man de cel verlaten met een enkelband, maar het parket gaat in beroep. In afwachting van wat de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist, blijft de man voorlopig dus in de gevangenis.