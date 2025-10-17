Aanmelden
Nieuws
Koksijde

Leer­kracht Ter Dui­nen, ver­dacht van zeden­fei­ten, is vrij onder voorwaarden

Hotelschool ter duinen koksijde

De leerkracht van de hotelschool Ter Duinen in Koksijde die sinds oktober vastzit op verdenking van zedenfeiten met een minderjarig meisje, is vrijgelaten onder voorwaarden.

De man werd midden oktober door de onderzoeksrechter in Oudenaarde aangehouden voor vermoedelijke zedenfeiten ten opzichte van een minderjarige. Hij zat een tijd in de cel, maar was intussen thuis met een enkelband. 

Het gaat om een 44-jarige man die in Oost-Vlaanderen woont. De leerkracht zou veel te ver zijn gegaan met een minderjarige leerlinge, tijdens een schoolactiviteit in Duitsland. De leerlinge stapte achteraf met haar verhaal naar de directie en de politie. 

De raadkamer zal later beslissen of de man voor de rechtbank moet komen.

Hotelschool ter duinen koksijde
Nieuws

Leerkracht Ter Duinen blijft in de cel voor zedenfeiten met minderjarige
Redactie
Zedenfeiten Ter Duinen

Meest gelezen

Westouterongeval
Nieuws

Vijf jongeren gewond bij ongeval in Westouter
Groenafval container2024l
Nieuws

Dertien West-Vlaamse gemeenten halen deadline voor selectieve inzameling gft niet
Cafe
Nieuws

Ze zijn 81 en 94, en toch gaan cafébazen Mariette en Urbain met e-facturatie werken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Gevangenis brugge

Toezichtscommissies van gevangenissen roepen burgemeesters op om maatregelen te nemen tegen overbevolking
Roof1

Juwelier in De Haan opnieuw overvallen
Gevangenis brugge

Cipiers én gevangenisdirecties ontgoocheld over uitblijven maatregelen tegen overbevolking
Brandstichting

Buurman aangehouden voor opzettelijke brandstichting in sociale woning in Ingelmunster
Raadkamer

Pleegde de verkrachter van Kortrijk al eerder zedenfeiten? "Mogelijk 2 of 3 andere aanrandingen of verkrachtingen"
Voyeur

Voyeur die kinderen filmde in Plopsaland, blijft nog twee weken in de cel
Aanmelden