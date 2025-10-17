De man werd midden oktober door de onderzoeksrechter in Oudenaarde aangehouden voor vermoedelijke zedenfeiten ten opzichte van een minderjarige. Hij zat een tijd in de cel, maar was intussen thuis met een enkelband.

Het gaat om een 44-jarige man die in Oost-Vlaanderen woont. De leerkracht zou veel te ver zijn gegaan met een minderjarige leerlinge, tijdens een schoolactiviteit in Duitsland. De leerlinge stapte achteraf met haar verhaal naar de directie en de politie.

De raadkamer zal later beslissen of de man voor de rechtbank moet komen.