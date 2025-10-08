15°C
Leer­kracht Ter Dui­nen blijft in de cel voor zeden­fei­ten met minderjarige

Een leerkracht van de West-Vlaamse hotelschool Ter Duinen die door de school op non-actief werd gezet, moet een maand langer in de cel blijven. Dat heeft de raadkamer in Oudenaarde beslist.

De man werd begin deze week door de onderzoeksrechter in Oudenaarde aangehouden voor vermoedelijke zedenfeiten ten opzichte van een minderjarige.

Het gaat om een 44-jarige man die in Oost-Vlaanderen woont. De leerkracht zou veel te ver zijn gegaan met een leerling, tijdens een schoolactiviteit in het buitenland. Hij staat voorlopig op non-actief, in afwachting van een schorsing.

Alle betrokken partijen zijn intussen op de hoogte gebracht en uit de huidige stand van het onderzoek blijkt voorlopig geen sprake van feiten op grotere schaal, zegt het parket.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

