De man werd begin deze week door de onderzoeksrechter in Oudenaarde aangehouden voor vermoedelijke zedenfeiten ten opzichte van een minderjarige.

Het gaat om een 44-jarige man die in Oost-Vlaanderen woont. De leerkracht zou veel te ver zijn gegaan met een leerling, tijdens een schoolactiviteit in het buitenland. Hij staat voorlopig op non-actief, in afwachting van een schorsing.

Alle betrokken partijen zijn intussen op de hoogte gebracht en uit de huidige stand van het onderzoek blijkt voorlopig geen sprake van feiten op grotere schaal, zegt het parket.