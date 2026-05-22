De man van 44 uit Oost-Vlaanderen vroeg zelf de vrijspraak. Volgens hem was er wederzijdse toestemming. Maar de rechter oordeelt anders. De man is ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet. De leerkracht is in het najaar aangehouden nadat het meisje naar de directie was gestapt en klacht indiende bij de politie. De school zette de man onmiddellijk op non-actief.