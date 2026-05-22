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Koksijde

3,5 jaar cel voor leer­kracht Ter Dui­nen voor zedenfeiten

Hotelschool Ter Duinen

Hotelschool Ter Duinen

Een leerkracht van Hotelschool Ter Duinen in Koksijde is tot drie en een half jaar cel veroordeeld waarvan een jaar effectief voor zedenfeiten met een minderjarig meisje. De feiten gebeurden tijdens een buitenschoolse activiteit in Duitsland.

De man van 44 uit Oost-Vlaanderen vroeg zelf de vrijspraak. Volgens hem was er wederzijdse toestemming. Maar de rechter oordeelt anders. De man is ook voor tien jaar uit zijn rechten ontzet. De leerkracht is in het najaar aangehouden nadat het meisje naar de directie was gestapt en klacht indiende bij de politie. De school zette de man onmiddellijk op non-actief.

Hotelschool Ter Duinen
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De redactie
Zedenfeiten Ter Duinen

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