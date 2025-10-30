De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 55-jarige man met een maand verlengd op verdenking van zedenfeiten. Dat bevestigt zijn advocaat. De medewerker van een Brugse school ontkent dat hij een jongen zou betast hebben.
De 55-jarige man was aan de slag bij Wonderwijs in Assebroek, een deelgemeente van Brugge. In de lagere school voor buitengewoon onderwijs zou L.T. een rol als kinesist gespeeld hebben. Naar aanleiding van een klacht over grensoverschrijdend gedrag werd hij in de zomer van 2025 op non-actief gezet. Na verder onderzoek werd de verdachte eind september zelfs opgepakt en voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van aantasting van de seksuele integriteit en van bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.
"Verdachte ontkent met klem"
Vrijdagochtend boog de Brugse raadkamer zich opnieuw over de verdere aanhouding van de verdachte. Meester Yen Buytaert vroeg om zijn cliënt onder voorwaarden vrij te laten, maar de raadkamer oordeelde dat T. in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. Volgens de verdediging ontkent de verdachte met klem dat hij een minderjarige jongen betast zou hebben.