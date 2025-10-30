De 55-jarige man was aan de slag bij Wonderwijs in Assebroek, een deelgemeente van Brugge. In de lagere school voor buitengewoon onderwijs zou L.T. een rol als kinesist gespeeld hebben. Naar aanleiding van een klacht over grensoverschrijdend gedrag werd hij in de zomer van 2025 op non-actief gezet. Na verder onderzoek werd de verdachte eind september zelfs opgepakt en voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste om hem aan te houden op verdenking van aantasting van de seksuele integriteit en van bezit van beelden van seksueel misbruik van minderjarigen.