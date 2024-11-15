Tandarts (71) uit Gits veroordeeld nadat hij minderjarige patiënte betastte en haar een kus vroeg
De correctionele rechtbank van Kortrijk heeft een tandarts (71) uit Gits (Hooglede) veroordeeld voor de aantasting van de seksuele integriteit van een minderjarige patiënte. De man krijgt een gevangenisstraf van 15 maanden met probatie-uitstel, mag tien jaar geen contact hebben met het slachtoffer en wordt vijf jaar uit zijn burgerrechten ontzet.
De bal ging aan het rollen nadat de moeder van het toen 17-jarige meisje in november 2024 klacht indiende bij de politie. Volgens het slachtoffer had de tandarts haar tijdens een consultatie onder meer betast in de schaamstreek. Ze verklaarde ook dat ze hem een kus moest geven bij het vertrek, niet hoefde te betalen en een armbandje meekreeg.
De tandarts ontkende de seksuele aanrakingen, maar gaf wel toe dat hij het meisje complimenten gaf over haar uiterlijk en een foto van haar buik nam. Die foto werd later teruggevonden op zijn gsm.
Gedetailleerde en coherente verklaringen
De rechtbank hecht geloof aan de verklaringen van het meisje. “Die zijn erg gedetailleerd, coherent en consistent”, klinkt het in het vonnis. Ook de teruggevonden foto speelde mee in de beoordeling.
Twee andere vrouwen dienden eveneens klacht in tegen de tandarts voor ongepast gedrag tijdens behandelingen. In één dossier oordeelde de rechtbank dat het gedrag ongepast was, maar niet strafbaar als seksuele handeling. In het andere dossier volgde vrijspraak wegens twijfel.
Strikte voorwaarden
Naast de celstraf met uitstel moet de tandarts zich laten begeleiden voor zijn seksuele problematiek. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de burgerlijke partijen. De rechtbank maakt het vonnis bovendien over aan de Orde der Artsen.
“De feiten vormen een ernstige aantasting van het eerbaarheidsgevoel van het slachtoffer”, motiveert de rechtbank. Daarbij weegt vooral door dat de feiten gepleegd werden “door een tandarts ten aanzien van een minderjarige patiënte tijdens het uitoefenen van zijn job”.